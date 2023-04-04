محامية ترامب: معنوياته جيدة وهو مستعد للمحاكمة

كشفت المحامية ألينا هابا، التي مثلت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العديد من القضايا المدنية، عن وضعه قبل بدء محاكمته اليوم الثلاثاء.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن هابا أمضت وقتا مع ترامب في نيويورك، يوم الإثنين.

ونقلت الشبكة الأميركية عن هابا قولها: "معنويات ترامب جيد. إنه كما هو دائما. ترامب مستعد للمحاكمة، ويعرف جيدا ماذا عليه أن يفعل".

وفيما يتعلق بالخطة الخاصة بفريق الدفاع عن ترامب، قالت هابا في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "تم التخطيط لكل شيء بالكامل".

وأضافت: "باستثناء أي مفاجآت، أعتقد أن الأمر يجب أن يكون سلسا. نحاول التنسيق والتعاون مع الجميع للتأكد من عدم وجود مشاكل".

وحول إمكانية حصول ترامب على محاكمة عادلة في مانهاتن، قالت هابا: "لا. أعتقد أن ذلك صعب للغاية. أود أن أؤمن بهذه الحالة، لكنني أترافع من أجله الآن منذ بضع سنوات وذهبت إلى المحكمة في نيويورك مرات كثيرة، ويمكنني أن أخبرك، أنه ليس مثل تمثيل أي شخص آخر".

ووصل ترامب إلى نيويورك، استعدادا للمثول يوم الثلاثاء أمام المحكمة، بعدما أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في نيويورك، إن ترامب يقيم حاليا في برجه الخاص في نيويورك حتى موعد محاكمته.

وأضاف مراسلنا: "يوجد تأمين خاص للبرج الذي يقيم فيه ترامب في نيويورك"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية وضعت خطة خاصة لتأمين محاكمة ترامب الثلاثاء".

وحذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الإثنين من أن أي شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال محاكمة ترامب سيتم "توقيفه ومحاسبته أيّا كان".