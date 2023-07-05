محاكمة هولندي مزق المصحف أمام البرلمان وشبهه بكتاب هتلر

شفق نيوز/ أحيل هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص بعدما مزّق نسخة من المصحف أمام البرلمان وشبّهه بكتاب هتلر "كفاحي"، على ما أعلن المدعون العامون.

ونفذ إدفين فاخنزفلد (54 عاما) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام احتجاجه في لاهاي في يناير، وفق وسائل إعلام هولندية.

وكان المدعون العامون أعلنوا في أبريل/ نيسان عن بدء تحقيقات جنائية بحق مواطن هولندي يبلغ 54 عاما مقيم في ألمانيا على خلفية الواقعة التي أثارت غضبا في العالم الإسلامي.

وكتب المدعون العامون في تغريدة، أن "هيئة الادعاء العام قررت استدعاء المشتبه به".

وأضافوا "من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في العاشر من أغسطس/ اب المقبل".

ولفت المدعون إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة".

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن فاخنزفلد مزّق المصحف ثم داس على صفحات منه وهو يقول "القرآن كتاب فاشي. إنه سيء مثل ماين كامفب (كفاحي). وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر".

واستدعت تركيا السفير الهولندي عقب الواقعة التي تسببت أيضا بتهديد ضد القنصلية الهولندية في إسطنبول.

وشارك مئات الأشخاص في ما بعد بمسيرة سلمية في لاهاي رفضا للكراهية بحق المسلمين.

والشهر الماضي أحرق رجل في ستوكهولم نسخة من المصحف أمام أكبر مساجد العاصمة السويدية، الأمر الذي أثار غضب المسلمين في أنحاء العالم.