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محافظ بنك إنكلترا: ارتفاع أسعار الطاقة حالياً أسوأ من أزمة السبعينيات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-16T05:50:53+0000
محافظ بنك إنكلترا: ارتفاع أسعار الطاقة حالياً أسوأ من أزمة السبعينيات

شفق نيوز/ حذر محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، من أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بضرب الأسر بشكل أسوأ من صدمة أسعار النفط في السبعينيات.

وأضاف ان إنفاق الأسر على الطاقة كحصة من الدخل يمكن أن يكون أعلى بنسبة نقطتين مئويتين كاملتين هذا الشتاء مقارنة بعام 2019، وهذه زيادة أكبر من التي شهدناها خلال أزمة الطاقة في السبعينيات.

وتابع بيلي انه تسبب ارتفاع أسعار الغاز وسط نقص الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في إحداث فوضى في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة، إذ أنفقت حكومة المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الستة المقبلة لحماية المستهلكين.

واكد ان الاقتصاد البريطاني عانى على مدار السنوات الثلاث الماضية مع اضطرابات كبيرة للغاية.

واشار الى أن البنك قد ينفذ زيادة حادة في معدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق.

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