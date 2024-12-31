محادثات "إيجابية" بين الشرع وقوات سوريا الديمقراطية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، التقى بوفد من قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكوردية.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول مطلع على الاجتماع، قوله إن المحادثات كانت "إيجابية".

وهذه أول محادثات يجريها الشرع مع قادة كورد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وعقدت في وقت تجري معارك بين المقاتلين الكورد وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف اسمه إن الاجتماع كان "لقاء تمهيدياً لوضع أساس للحوار المستقبلي"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية".

وأوضح أن "الأجواء كانت إيجابية"، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك لقاءات مستقبلية" مع "تكثيف الحوارات والاجتماعات في المستقبل".

وبالتوازي مع شنّ "هيئة تحرير الشام" وفصائل موالية لها هجوماً مباغتاً في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من معقلها في شمال غرب سوريا مكّنها في نهاية المطاف من السيطرة على الحكم في دمشق، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكوردية، وانتزعت منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الكورد.

ولا تزال قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الكورد تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وما بين عامي 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.

وتعتبر تركيا، القريبة من السلطات الجديدة في دمشق، أن قوات سوريا الديموقراطية امتداد لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.