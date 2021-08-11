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محادثات أمريكية-إسرائيلية في تل أبيل تركز على إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-11T14:57:05+0000
محادثات أمريكية-إسرائيلية في تل أبيل تركز على إيران

شفق نيوز / بحث مدير المخابرات الأمريكية، ويليام بيرنز، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، الأوضاع بالشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه بين الجانبين.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، في مقر الكرياه بتل أبيب، وفقا لبيان رسمي، أكد أن الجانبين بحثا "تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه".

وحضر اللقاء، وفقاً للبيان، كل من رئيس الموساد، دِدي برنيعا، ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية الجديد، إيال حولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء أفي غيل، ومستشارة الشؤون السياسية، شمريت مئير.

والتقى أمس رئيس الموساد ددي برنيعا نظيره الأمريكي، ويليام بيرنز، لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني وغيره من التحديات الإقليمية التي يعتزم الجهازان التعاون بشأنها.

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