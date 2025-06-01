محادثات مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني لإنهاء الخلاف التجاري

‎شفق نيوز/ رجح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، سيتحدثان قريبًا لمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك المعادن النادرة.

‎وقال بيسنت، في برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس": "أعتقد أننا سنرى شيئًا ما قريبًا جدًا"؛ ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد موعد لمكالمة بين الزعيمين.

‎وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي إنه سيتحدث إلى نظيره الصيني على أمل التوصل إلى حل لخلافاتهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية، بعد أن اتهم بكين في وقت سابق بانتهاك اتفاق مع واشنطن.

‎وفي مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد بيسنت أن محادثات التجارة مع الصين "متعثرة بعض الشيء".

‎وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.