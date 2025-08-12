محادثات بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن العلاقات مع واشنطن

شفق نيوز- موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحثا خلالها المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان الكرملين "هنأ الرئيس الروسي الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة اليوم الوطني المقبل، الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، والذي يتم الاحتفال به في 15 آب/ أغسطس، وبدوره أكد كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية تعتبر هذا العيد عيداً مشتركاً وتتذكر دور الجيش الأحمر في القتال ضد الغزاة".

وأضاف "أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جميع المجالات بما يتماشى مع معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية المبرمة في 19 حزيران/ يونيو 2024 في بيونغ يانغ".

وتابع "أشاد فلاديمير بوتين بشدة بالدعم الذي قدمته كوريا الشمالية خلال معارك مقاطعة كورسك، والشجاعة والبطولة والإيثار الذي أظهره جنود كوريا الشمالية".

وأشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي تبادل المعلومات مع كيم جونغ أون فيما يتعلق بالمحادثات المقبلة مع ترام، واتفق فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون على مواصلة الاتصالات".