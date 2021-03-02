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مجهولون يُجهزون على 3 موظفات بتلفزيون في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-02T19:30:04+0000
مجهولون يُجهزون على 3 موظفات بتلفزيون في أفغانستان

شفق نيوز/ قُتلت ثلاث نساء يعملن في محطة تلفزيون في مدينة جلال أباد، شرق أفغانستان، يوم الثلاثاء، كما أعلنت الشبكة التلفزيونية، في ما يبدو أنها عملية قتل محددة الهدف.

وقال مدير "انيكاس تي في"، زلماي لطيفي: "لقد قُتلن جميعهن. كن ذاهبات الى المنزل من المكتب سيراً حين تعرّضن لإطلاق النار".

كما أكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة.

وأوضح لطيفي أن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

بدوره أكد المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل الحصيلة.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجمات.

وتشهد افغانستان مؤخرا موجة عمليات اغتيال تستهدف صحافيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت كثيرين على الاختباء بل حتى الفرار.

وتصاعدت عمليات القتل منذ بدء محادثات سلام العام الماضي بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، في آخر مسعى لطي صفحة عقود من النزاع.

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