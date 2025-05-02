مجهولون يهاجمون مقر قيادة الشرطة في دمشق

شفق نيوز/ تعرض مقر قيادة الشرطة في محافظة دمشق، فجر اليوم الجمعة، لهجوم مسلح نفذته مجموعة مجهولة الهوية.

ووفقاً لمصادر أمنية سورية، فإن مسلحين أطلقوا النار على المقر من داخل سيارة من نوع "بيك أب" حمراء اللون، مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

كما أكدت المصادر، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين عناصر الشرطة أو المدنيين، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابسات الحادث.