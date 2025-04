مجهولون يقتحمون مقبرة يهودية في دمشق ويثيرون جدلاً بشأن "حاخام تاريخي"

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، بأن مقبرة يهودية في العاصمة السورية دمشق تعرضت لعملية اقتحام من قبل مجهولين، الذين أقدموا على حفر حفرة قرب قبر الحاخام حاييم بن جوزيف فيتال، أحد أبرز الشخصيات الدينية اليهودية في القرن السابع عشر.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، أن منفذي الاقتحام ربما كانوا يبحثون عن رفات الحاخام فيتال، غير أن دوافع الحادثة لم تتضح حتى الآن بشكل رسمي.

من جانبه، رجح اتحاد الحاخامات في الدول الإسلامية أن تكون الحادثة مرتبطة بمحاولة نقل الرفات إلى إسرائيل، دون وجود تأكيدات رسمية بهذا الشأن.

في المقابل، أبلغت السلطات السورية الجالية اليهودية الصغيرة في دمشق بأنها تتعامل مع القضية بجدية، وتعمل على تتبع خيوط التحقيق لتحديد هوية الفاعلين.

يُشار إلى أن قبر الحاخام حاييم فيتال، الذي يحظى بمكانة دينية خاصة، كان قد استُقبل بزيارات من يهود سوريين مقيمين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

Grave of 17th century Rabbi Hayyim ben Joseph Vital in Damascus was vandalized on Wednesday by an unknown group who dug under his resting place to rob it for artefacts. Syrian Jews living in the US visited it earlier this year. pic.twitter.com/r5GYLjW35u