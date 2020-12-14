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مجهولون يغتالون "أبو أسامة" الموالي لتركيا في ريف الرقة بسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-14T09:11:57+0000
مجهولون يغتالون "أبو أسامة" الموالي لتركيا في ريف الرقة بسوريا

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية في ريف الرقة، يوم الاثنين، باغتيال قيادي في إحدى الفصائل السورية الموالية لتركيا.

وأبلغت مصادر محلية من بلدة سلوك التابعة لريف الرقة الشمالي مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال قيادي عسكري بارز في فصيل "أحرار الشرقية" إحدى فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لتركيا مع اثنين من مرافقيه مساء أمس الأحد في منطقة سلوك في ريف تل أبيض شمالي الرقة.

وأضافت المصادر ذاتها إنّ القيادي أحمد الحسين الملقب بـ "أبو أسامة" قتل مع اثنين من مرافقيه ، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في بلدة سلوك .

يذكر أنّ مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا وخاصة في شمال شرق سوريا تشهد تفجيرات وعمليات اغتيال بين الفترة والأخرى ، تتهم فيها المعارضة قوات سوريا الديمقراطية ومتعاونين معها بتنفيذها، فضلاً عن اقتتال داخلي بين هذه الفصائل بين فترة وأخرى.

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