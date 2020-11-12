مجهولون يطلقون النار على السفارة السعودية في لاهاي

شفق نيوز/ قالت الشرطة الهولندية إن السفارة السعودية في لاهاي تعرض لإطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ولم يصب أحد جراء هذا الحادث، في الوقت الذي تقوم فيه الشرطة بالتحقيق، وفق أسوشيتد برس.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ستيفن فان سانتين، إنه تم ابلاغ الشرطة عند حوالي الساعة السادسة صباحا (5:00 صباحا بتوقيت غرينتش)، بإطلاق النار على المبنى الواقع في شارع فخم في المدينة الهولندية.

وعثر رجال الشرطة على عدة أغلفة للرصاص خارج المبنى، وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لثقوب الرصاص في النوافذ.

ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار، فيما حثت الشرطة شهود الواقعة على الاتصال بها.