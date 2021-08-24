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مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية في أفغانستان ويتوجهون بها إلى إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-24T07:13:52+0000
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية في أفغانستان ويتوجهون بها إلى إيران

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الاوكرانية، يوم الثلاثاء، عن اختطاف طائرة أوكرانية لإجلاء المواطنين في أفغانستان من قبل مجهولين وتوجهوا بها إلى إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.

وأوضح ينين لراديو "هرومادسكي"، إن "أشخاصاً مجهولين استولوا على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين.

وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

وتسيطر حركة طالبان حالياً، على جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان، فيما يتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

 

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