مجموعة "هاكرز" إيرانية تكشف عن اختراقها لشركة عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز/ كشفت مجموعة قراصنة إيرانية، يوم الأحد، عن تمكنها من اختراق شركة إسرائيلية متخصصة بالصناعات العسكرية.

ونشرت مجموعة الهاكرز الإيرانية التي تطلق على نفسها اسم "Pay2Key"، أنها تمكنت من اختراق حواسيب شركة "إلتا" التابعة للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية، كإثبات على وصولهم إلى حواسيب الشركة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأظهرت إحدى القوائم اسم رئيسة إدارة المشاريع السيبرانية في الشركة الإسرائيلية، كاميلا أدري.

وخلال اليومين الماضيين نشرت مجموعة "Pay2Key" سؤالا لتصنيف مستوى الدفاع السيبراني في الصناعات الجوية ووزارتي المواصلات والصحة، وأرفقت السؤال بعد تنازلي ما ترك انطباعا أنها ستعلن عن اختراق إحدى الشركات عند انتهاء العد.

والأحد الماضي، أكدت شركة الخدمات اللوجستية والإرساليات الإسرائيلية "أوريان" أنها تضررت من هجوم سيبراني، وقالت إنها واحدة من بين أربعين شركة تضررت جراء الاختراق الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصدره إيران.