‏ مجموعة السبع: إيران تخاطر بتصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه

شفق نيوز/ ندد زعماء مجموعة السبع، يوم الأحد، بالهجوم الإيراني على إسرائيل، فيما تعهدوا بالعمل على محاولة إعادة الاستقرار للشرق الأوسط.

وذكرت إيطاليا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، في بيان، بعد مؤتمر عبر الفيديو شارك فيه زعماء المجموعة: "لقد خطت إيران بهذه التصرفات خطوات نحو زعزعة استقرار المنطقة، وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه، ويجب تجنب ذلك".

إلى ذلك، أفاد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بأن قادة "مجموعة السبع" الذين عقدوا اجتماعا، الأحد، عبر الفيديو "دانوا بالإجماع الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل"، مشددا على "وجوب أن تلتزم جميع الأطراف بضبط النفس".

وكتب ميشال على منصة "أكس": "إثر المباحثات مع قادة مجموعة السبع، نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل. على جميع الأطراف أن تلتزم بضبط النفس، وسنواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد".

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن "وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا"، موضحا أن "الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس".

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.