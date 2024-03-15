مجموعة السبع تهدد إيران

شفق نيوز/ لوّحت مجموعة السبع اليوم الجمعة، بفرض "عقوبات إضافية شديدة" على إيران في حال أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، حسبما ورد في بيان مشترك.

وقالت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان: "إذا بدأت إيران ترسل صواريخ باليستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا، سنكون مستعدّين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسّقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات إضافية شديدة".

كما قال مسؤول أميركي كبير إن دول مجموعة السبع مستعدة للرد بعقوبات جديدة صارمة قد تشمل حظر رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا إذا مضت إيران في نقل صواريخ باليستية قريبة المدى إلى روسيا.

وذكر المسؤول في تصريحات صحفية: "رسالتنا اليوم هي أنه إذا مضت إيران في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، فإن رد المجتمع الدولي سيكون سريعا وقاسيا".

وتابع: "أميركا مشاركة ضمن مجموعة السبع في تحذير إيران من عواقب سريعة وقاسية".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن بلاده "لم تتأكد بعد مما إذا كانت إيران قد نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا".