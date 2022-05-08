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مجموعة السبع تتعهد بوقف استيراد النفط الروسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-08T19:23:42+0000
مجموعة السبع تتعهد بوقف استيراد النفط الروسي

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، الأحد، في بيان، أن "مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظرا أو إلغاء تدريجيا لواردات النفط الروسي".

وقالت الرئاسة الأميركية إن هذا القرار "سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد فلاديمير بوتن ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه".

لكن البيان لا يوضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وعقدت مجموعة السبع اجتماعها الثالث لهذا العام عبر الفيديو، الأحد، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واختيار التاريخ رمزي للغاية، إذ يحيي الأوروبيون ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا في الثامن مايو.

وجاء اجتماع الأحد أيضا عشية العرض العسكري في التاسع من مايو في روسيا احتفالا بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

وأظهر الغرب حتى الآن تنسيقا وثيقا للغاية في إعلانه فرض عقوبات على روسيا، لكنه لا يتحرك بتنسيق مماثل عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز الروسي.

من جانبها، حظرت الولايات المتحدة استيراد المحروقات الروسية، لكنها لم تكن من كبار مشتري الطاقة من موسكو.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا جديدا على تصدير منتجات أميركية إلى روسيا، شملت مجموعة كاملة من السلع من الجرافات إلى أنظمة التهوئة مرورا بالسخانات.

كما أعلنت، الأحد، أنها ستفرض قيودا على التأشيرات على 2600 شخصية روسية وبيلاروسية، فضلاً عن فرض عقوبات على مسؤولين في مصرفي سبيربنك وغازبروم بنك.

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