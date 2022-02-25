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مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا
Category: عربي ودولي
Date: 2022-02-25T15:52:15+0000
مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا
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