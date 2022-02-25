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مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-25T15:52:15+0000
مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا

مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا

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