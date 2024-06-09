مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الأحد، على طلبات ستة طلبات لمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشح، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ووزير العدل السابق مصطفى بور محمدي، ورئيس منظمة "الشهيد" أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة على إعلان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور انتهاء عملية البت بأهلية المرشحين وإرسال قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى وزارة الداخلية.

وتجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي، وتقدم 80 مرشحاً للانتخابات غالبيتهم من مسؤولين ونواب حاليين وسابقين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف، إن حملة الانتخابات الرئاسية تبداً غداً الاثنين، بعد الانتهاء من فحص أهلية مرشحي الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، في مجلس صيانة الدستور.

وكانت وكالة "إيلنا" الإصلاحية قد أعلنت عن قائمة من ستة مرشحين جرت الموافقة عليهم، لكنها قالت إن هناك احتمالاً بأن تتعرض القائمة لتغييرات.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر بأن مجلس صيانة الدستور وافق على قاليباف، وسعيد جليلي، وبزشكيان، ومحمد شريعتمداري، الوزير السابق في حكومتي حسن روحاني ومحمد خاتمي.

كما ضمت قائمة الوكالة الإصلاحية مرشحَين هُزما في الانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات؛ رئيس منظمة "الشهيد" أمير حسين قاضي هاشمي، ومحافظ البنك المركزي الأسبق عبد الناصر همتي.

لكن الوكالة أشارت إلى تكهنات بشأن احتمال تأييد طلب عمدة طهران، علي رضا زاكاني، ووزير العدل السابق مصطفى بورمحمدي.