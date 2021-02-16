مجلس سوريا الديمقراطية ينفي التواصل لتفاهمات أولية مع دمشق

شفق نيوز/ نفى مصدر من مجلس سوريا الديمقراطية، إجراء أي لقاءات مع الحكومة السورية على خلفية تداول أخبار تفيد بتوصل الطرفات لـ "تفاهمات أولية".

وتداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات تفيد بأنه جرى خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات بين وفود من الإدارة الذاتية والحكومة السورية في دمشق وتوصل الطرفات لـ "تفاهمات أولية" متعلقة بملفات أمنية وعسكرية واقتصادية وخرة سياسية.

وأوضح المصدر المسؤول لوكالة شفق نيوز أن "دمشق إلى الآن غير جادة في الحوار مع الإدارة الذاتية بالرغم من ترحيبنا الدائم بأي مفاوضات تصب في خدمة الشعب السوري".

وأضاف "نشر هكذا أخبار يأتي في إطار الترويج والدعاية الإعلامية للنظام قبل الانتخابات الرئاسية".

وقال السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف الجمعة أن في تصريح لوكالة "سبوتينك" إن روسيا تنطلق من أن الكورد السوريين هم "جزء لا يتجزأ من الشعب السوري"، مضيفا:" نحن ندعم الحوار بين الكورد ودمشق، وخاصة في شؤون بناء وطنهم المشترك في المستقبل".

وخاضت الإدارة الذاتية والحكومة السورية خلال السنوات الماضية عدة جولات من المفاوضات جرت معظمها برعاية روسية إلا أنها لم تثمر عن أي نتائج.