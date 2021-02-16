سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس سوريا الديمقراطية ينفي التواصل لتفاهمات أولية مع دمشق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-16T05:36:14+0000
مجلس سوريا الديمقراطية ينفي التواصل لتفاهمات أولية مع دمشق

شفق نيوز/ نفى مصدر من مجلس سوريا الديمقراطية، إجراء أي لقاءات مع الحكومة السورية على خلفية تداول أخبار تفيد بتوصل الطرفات لـ "تفاهمات أولية".

وتداولت وسائل إعلام سورية وعربية معلومات تفيد بأنه جرى خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات بين وفود من الإدارة الذاتية والحكومة السورية في دمشق وتوصل الطرفات لـ "تفاهمات أولية" متعلقة بملفات أمنية وعسكرية واقتصادية وخرة سياسية.

وأوضح المصدر المسؤول لوكالة شفق نيوز أن "دمشق إلى الآن غير جادة في الحوار مع الإدارة الذاتية بالرغم من ترحيبنا الدائم بأي مفاوضات تصب في خدمة الشعب السوري".

وأضاف "نشر هكذا أخبار يأتي في إطار الترويج والدعاية الإعلامية للنظام قبل الانتخابات الرئاسية".

وقال السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف الجمعة أن في تصريح لوكالة "سبوتينك" إن روسيا تنطلق من أن الكورد السوريين هم "جزء لا يتجزأ من الشعب السوري"، مضيفا:" نحن ندعم الحوار بين الكورد ودمشق، وخاصة في شؤون بناء وطنهم المشترك في المستقبل".

وخاضت الإدارة الذاتية والحكومة السورية خلال السنوات الماضية عدة جولات من المفاوضات جرت معظمها برعاية روسية إلا أنها لم تثمر عن أي نتائج.

related

طهران تعرض وساطة بين انقر ودمشق

Date: 2020-02-08 15:55:10
طهران تعرض وساطة بين انقر ودمشق

انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ بالجولان

Date: 2019-11-19 07:51:28
انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ بالجولان

في أقل من شهر.. مقتل 17 جندياً تركياً في إدلب

Date: 2020-02-22 19:09:18
في أقل من شهر.. مقتل 17 جندياً تركياً في إدلب

فرنسا توجه تهمة "الإرهاب" لزوجتي داعشيين

Date: 2019-12-14 07:48:34
فرنسا توجه تهمة "الإرهاب" لزوجتي داعشيين

احداها قرب الحدود العراقية السورية.. أميركا تقيم قاعدتين عسكريتين جديدتين

Date: 2019-11-04 16:33:03
احداها قرب الحدود العراقية السورية.. أميركا تقيم قاعدتين عسكريتين جديدتين

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

Date: 2019-08-20 15:14:27
امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة

Date: 2020-12-13 09:03:08
الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة