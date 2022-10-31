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مجلس الأمن يناقش مستقبل "اتفاقية الحبوب" ويحذر من مجاعة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-31T17:26:03+0000
مجلس الأمن يناقش مستقبل "اتفاقية الحبوب" ويحذر من مجاعة

شفق نيوز / عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسة خاصة بشأن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، والهجمات التي استهدفت أسطول البحر الأسود.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، في كلمة له خلال الجلسة، إن "الغرب يحاول التستر على أفعال أوكرانيا كالابتزاز النووي واستهداف جسر كيرتش"، مبدياً في الوقت نفسه استعداد بلاده لـ"مواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بشكل رخيص".

من جانبه، حمل المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن، روسيا "المسؤولية الكاملة لأزمة الغذاء العالمية، نتيجة حربها على أوكرانيا"، مؤكداً أن "موسكو اختلقت الذرائع للانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود".

في المقابل، رأت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن الدولي، أن "إنهاء مبادرة تصدير الحبوب، سيؤدي إلى موجة غير مسبوقة من الجوع حول العالم".

وتقول روسيا، إنها علقت مشاركتها في صفقة الغذاء مع أوكرانيا، بسبب الأعمال الطائشة للسلطات في كييف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن أسفه من قرار روسيا الانسحاب من "صفقة الحبوب"، داعيا إياها للعودة إلى المشاركة فيها.

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