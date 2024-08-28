مجلس الأمن يمدد مهمة "اليونيفيل" في لبنان

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، موافقة جميع أعضائه، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لعام آخر.

وتسيّر اليونيفيل، دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل، وأُنشئت هذه القوة عام 1978، ويجري تجديد مهمتها سنوياً وكان من المقرر أن تنتهي السبت المقبل.

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من اشتباك حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بينهما على مدى الأشهر العشرة الماضية، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي.