مجلس الأمن يقر مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ أقر مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لتسمح بتمرير القرار بدون فيتو.

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم الاثنين، قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات وإزالة جميع الحواجز أمام هذه المساعدات.

وامتنعت واشنطن عن التصويت على مشروع القرار.

وهذا هو القرار الاول من نوعه الذي يقره مجلس الامن الدولي، عقب فشله لعدة مرات بتمرير قرارات تدعو لوقف النار بسبب اتخاذ واشنطن حق الفيتو.