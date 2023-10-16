مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الحرب في غزة: قرار برازيلي ودعوة لمنع تمدد الصراع في المنطقة

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فيما تقدم البرازيل مشروع قرار يدين حماس ويدعو الى إيقاف إطلاق النار لاسباب انسانية ومنع امتداد الصراع في المنطقة.

ووزعت روسيا، يوم الجمعة الماضية، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".

كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس".

ومن أبرز محاور القرار البرازيلي أنه يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب.

كما يدين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين.

ويدعو القرار البرازيلي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

كما يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بالقانون الدولي، وتوفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافي ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، والإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة.

ومن ابرز فقرات القرار انه يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة.

ويؤكد على أهمية العمل الإنساني وتفعيل آلية الإخطار لحماية مرافق الأمم المتحدة وكافة المواقع الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات، فيما يشدد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ويدعو، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.