مجلس الأمن يخفق باعتماد مشروع قرار لفتح مضيق هرمز

فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، باعتماد مشروع قرار لفتح مضيق هرمز تقدمت به البحرين.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة مجلس الأمن، إن دول الخليج المصدر الأساسي لتدفق الطاقة للعالم ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة، مبيناً أن إصرار إيران على تعطيل الملاحة الدولية ليس طارئا بل يأتي ضمن "نهج سلبي موثق".

وأضاف الزياني، أن مشروع القرار المطروح لا يخلق واقعا جديدا بل يشكل معالجة جدية لسلوك إيراني "عدائي" متكرر، موضحاً أن عدم تحرك مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز ستكون له تبعات خطيرة على العالم والبشرية.

وفي جلسة مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، قامت روسيا والصين باستخدام حق النقض بشأن مشروع القرار البحريني بشأن فتح مضيق هرمز، ما تسبب بعدم اعتماد القرار.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تراجع في حركة الملاحة فيه مؤثراً بشكل مباشر على الأسواق العالمية.