مجلس الأمن.. إدانات دولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا

شفق نيوز/ أعربت عدد من الدول خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن إدانتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وأكد رئيس البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود، أن عمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها التوغل البري الذي حدث في درعا اليوم وتعتبره تصعيداً للصراع في المنطقة.

كما طالب الحمود إسرائيل، "بالانسحاب من كل الأراضي السورية التي احتلتها مؤخراً"، ووقف الاستفزازات، حسب وصفه.

من جهته دعا مندوب فرنسا في مجلس الأمن، نيكولا دي ريفيير، إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها والانسحاب إلى منطقة فض الاشتباك.

كما أكد المندوب الصيني في مجلس الأمن، تشانغ جون، إدانة بلاده للغارات الإسرائيلية على سوريا، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية دون تأخير، حسب قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه هاجم "قدرات عسكرية متبقية" في محيط قاعدتين في تدمر وتي فور في محافظة حمص غرب سوريا.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية واصلت تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجدداً، في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.