مجلس الأمن الدولي يأسف لمقتل مدنيين ويدعو للتهدئة في الضفة الغربية

شفق نيوز/ دعا مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إلى التهدئة بين طرفيّ الصراع المسلح الفلسطيني الإسرائيلي وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، معرباً في الوقت نفسه عن حزنه لسقوط قتلى مدنيين في الضفة الغربية.

وأكد المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على "واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمكافحة الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله، وفقاً للقانون الدولي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وشدّد المجلس على أنّه "من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه على ارتكاباتهم".

وقالت السفيرة الإماراتية، لانا نسيبة، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/ يونيو الجاري، إن "أعضاء مجلس الأمن يشجعون على اتخاذ خطوات جديدة لعودة هدوء دائم والسماح بنزع فتيل التوتر ويدعون جميع الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتر".

واضافت "يدعو أعضاء المجلس إلى ضبط النفس للحدّ من التوتّر وتجنّب تصعيد جديد".

وقتلت القوات الإسرائيلية السبت الماضي، مسلحاً فلسطينياً أطلق النار على نقطة عبور شمال القدس في موجة جديدة من العنف في الضفة الغربية المحتلّة تخلّلتها هجمات لمستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين.

والأسبوع الماضي قتل نحو 20 شخصاً، غالبيتهم من الفلسطينيين، في الضفة الغربية.