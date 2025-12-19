مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة "حفظ السلام" في الكونغو الديمقراطية

شفق نيوز- متابعة

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام" في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام، وذلك انسجاماً مع دعوة واشنطن رواندا ومتمردي "حركة ام23" إلى احترام اتفاق السلام الإقليمي.

وتعدّ بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والتي تضم 11 ألفاً و500 جندي، إحدى بعثات حفظ السلام التي تدعمها الولايات المتحدة، علماً أن واشنطن سعت إلى خفض إنفاقها على عمليات مماثلة مع وصول الرئيس دونالد ترمب.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة البعثة حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2026.