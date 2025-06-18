الجمعة.. مجلس الأمن يلتئم بشأن الحرب الإسرائيلية الإيرانية و3 دول أوروبية تجتمع

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل، بشأن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، في الوقت الذي تجتمع فيه 3 دول أوروبية مع إيران بمحادثات نووية.

وقالت "رويترز"، إن مجلس الأمن سيجتمع يوم الجمعة المقبل، لبحث المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية.

ولفتت إلى أن "وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ذ، سيعقدون، محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة في جنيف.

وكانت وكالة "رويترز"، أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوصول وفد تفاوضي إيراني لسلطنة عمان.

وجاء في خبرها، أن "طائرة الوفد الإيراني هبطت قبل قليل في سلطنة عمان".

وجاء هذا الإعلان، بعد الكشف عن إقلاع طائرة إيرانية حكومية من طهران، رغم الحظر الجوي واستمرار القصف المتبادل مع إسرائيل.

في حين نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إرسال أي وفد تفاوضي لسلطنة عمان.

وقال عراقيجي في تصريحات نقلها الإعلام الإيراني: الأنباء المنشورة حول سفر وفد إيراني إلى مسقط غير صحيحة"، مؤكداً: "لم أسافر إلى عمان".