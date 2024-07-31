مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بعد اغتيال هنية

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة طارئة بناءً على طلب إيران، وذلك بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم المجلس إن طلب إيران لعقد الجلسة حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين.

وكانت إيران طلبت عقد اجتماع طارئ لبحث "العدوان الإسرائيلي والهجمات الإرهابية" بعد اغتيال هنية، وذلك عبر رسالة وجهها سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إلى مجلس الأمن، اتهم فيها إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، وهنية في طهران.

ودعا ممثل إيران في مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها".