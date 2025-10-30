مجلس النواب يحذّر.. الجيش الأميركي بلا رواتب بدءاً من الشهر المقبل

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، يوم الخميس، بأن الأموال المخصصة لدفع رواتب العسكريين الأميركيين، أثناء توقف عمل الحكومة، على وشك النفاد.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد قمنا بدفع رواتب العسكريين عن جزء من شهر تشرين الأول/أكتوبر. هذه الأموال على وشك النفاد".

يذكر أن وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسينت، قد صرح يوم الأحد الماضي، بأن الإغلاق الحكومي الذي يشل عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية منذ مطلع الشهر الجاري، قد يتسبب في توقف صرف رواتب العسكريين الأميركيين منتصف الشهر المقبل.

وجاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن الوزارة قادرة على دفع الرواتب في بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فقط، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وتابع: "لكن بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قد لا يتمكن الجنود وأفراد القوات المسلحة، الذين يخاطرون بحياتهم، من الحصول على رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي".

وتأتي تصريحات وزير المالية الأميركي في الوقت الذي قالت فيه النائبة الجمهورية بالكونغرس آنا بولينا، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى نهاية الشهر المقبل.