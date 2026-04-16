مجلس النواب الأميركي ينقذ ترمب من "تقييد ضرب إيران"

شفق نيوز- واشنطن

رفض مجلس النواب الأميركي، بفارق ضئيل، يوم الخميس، مشروع قرار كان من شأنه تقييد قدرة إدارة الرئيس دونالد ترمب، على تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.

وكان القرار المطروح يهدف إلى إعادة تأكيد دور الكونغرس في الإشراف على العمليات العسكرية الخارجية، ومنع أي تحرك عسكري جديد ضد إيران دون تفويض تشريعي، إلا أن معارضيه اعتبروا أنه قد يقيّد قدرة الإدارة على التحرك السريع في مواجهة التهديدات.

وتنتهي الهدنة التي أعلن عنها ترمب مع إيران يوم الثلاثاء القادم، وسط نفي البيت الأبيض التوصل لأي اتفاق لتمديدها.

من جهتها، قالت باكستان إنها بعد التواصل مع طرفي الصراع، لم يتم التوصل بعد لتحديد جولة ثانية للمفاوضات.