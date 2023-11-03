مجلس النواب الأميركي يصوت على إرسال مساعدات فورية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل

شفق نيوز/ وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتاً، مقابل 196 صوتاً، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

وقال رئيس المجلس مايك جونسون، إن حزمة المساعدات التي وصفها بالتكميلية "تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وتجدد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية".

وأضاف عبر منصة "إكس" أن "هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود".

وتابع بقوله: "مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية".

وحثَّ جونسون مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات، قائلاً إنهما "لا يمكنهما أن يدعا هذه اللحظة تمر، كما فعل مجلسنا اليوم".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة والدعم إلى إسرائيل دون أوكرانيا مع خفض التمويل لخدمة الإيرادات الداخلية، إذ إنه سيخفض تمويل مصلحة الضرائب المدرج في قانون التضخم، حال إقراره.