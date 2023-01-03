مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في اختيار رئيس له

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيس جديد له خلال الجولة الثانية من التصويت اليوم الثلاثاء، مع استمرار المعارضة الجمهورية لعضو الكونغرس كيفين مكارثي.

ومع حصول الجمهوريين على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لا يمكن لمكارثي خسارة دعم أكثر من أربعة من أعضاء الحزب، حتى يتجنب الفشل في الحصول على إجمالي 218 صوتا اللازمة لانتخابه رئيسا.

وفي الجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صوت 19 جمهوريا ضد مكارثي، مما أدى إلى اقتراع ثان. صوّت عدد كاف من الجمهوريين مرة أخرى ضد مكارثي خلال الجولة الثانية، مما مهد الطريق للتصويت الثالث، على الرغم من استمرار التصويت.

وأعرب أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب، بمن فيهم عضوا الكونغرس آندي بيغز وسكوت بيري، عن معارضتهم لمكارثي. وقال مكارثي في وقت سابق اليوم إن العديد من أعضاء الكونغرس عرضوا دعمهم مقابل تكليفات معينة من اللجان وتنازلات سياسية أخرى.

ويمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي، الحالة الأولى منذ قرن، التي يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم لهم خلال الاقتراع الأول.

في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حصل الجمهوريون على 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا. احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.