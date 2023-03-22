مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب الأردني، يوم الأربعاء، بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وذكرت وسائل اعلام إن مجلس النواب الأردني طالب الحكومة بتنفيذ القرار وطرد السفير الإسرائيلي في عمان احتجاجاً على تصريحات وزير المالية الاسرائيلي.

وقال رئيس المجلس أيمن الصفدي: سنقوم بما يلزم من إجراءات وعلى تل أبيب أن تعلن أن هذه التصريحات لا تمثلها ونريد موقفاً واضحاً ولا نقبل أي ضبابية.

وأمس الاثنين، أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستخدام وزير إسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال كلمة له بمؤتمر في فرنسا، وقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، إلى منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي، تُظهر دولة إسرائيلية بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن، بحسب وكالة رويترز.

وإضافة إلى حادثة العلم، أشعل سموتريتش، وهو مسؤول عن إدارة الضفة الغربية المحتلة، فتيل موجة تنديد وإدانة، الاثنين، بعد أن قال إنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية، ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

وأثار نفس الوزير غضبا عالميا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا إلى "محو" بلدة فلسطينية.

وسُمع الوزير وهو يقول في مقطع مصور من الكلمة تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، بحسب رويترز.