مجلس النواب الامريكي يصدّق قراراً يدين التضامن مع "حماس وحزب الله" داخل الجامعات

شفق نيوز/ صادق مجلس النواب الأميركي، على قرار يدين التضامن مع "حماس وحزب الله" داخل الجامعات الأميركية.

ووفقاً لقناة الحرة فأن "القرار الذي صوت عليه، 396 عضواً وعارضه 23 آخرون، من شأنه أن يدين كل مظاهر التضامن مع حماس أو حزب الله أو أي منظمة إرهابية أخرى داخل الجامعات الأميركية".

ويأتي هذا التصويت عقب تصويت لمجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركية العاجلة لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار.