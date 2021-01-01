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مجلس الشيوخ يوجه "صفعة" لترامب قبل مغادرة البيت الأبيض

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-01T20:13:32+0000
مجلس الشيوخ يوجه "صفعة" لترامب قبل مغادرة البيت الأبيض

شفق نيوز/ وجه الكونغرس الأميركي، الجمعة، صفعة نادرة لدونالد ترامب عبر تصويت مجلس الشيوخ، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس ضد إقرار موازنة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين الماضي.

وقبل أسبوع، قدم الرئيس الأميركي اعتراضه رسميا على قانون ميزانية الدفاع الجديدة، وقال في رسالة رسمية إلى الكونغرس: "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي" و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

ويقيد القانون، حسب ترامب، قدرة الرئيس على الحفاظ على الأمن من خلال "الحد التعسفي لأموال البناء العسكري التي يمكن استخدامها للاستجابة لحالة طوارئ وطنية، في الوقت الذي يمتلك فيه خصوم الولايات المتحدة الوسائل لمهاجمتها بشكل مباشر".

وموازنة الدفاع للعام 2021 تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، وتتضمن خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

يشار إلى أنه من النادر جدا أن يبطل الكونغرس فيتو رئيس البلاد.

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