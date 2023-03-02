مجلس الشيوخ يدرس إلغاء تفويض "الحرب على العراق"

شفق نيوز / أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، يوم الخميس، عزم إحدى اللجان دراسة قانونا، الأسبوع المقبل، من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق.

يأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال القوات الأميركية إلى القتال في دول أخرى، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويمنح الدستور الأميركي سلطة إعلان الحرب حصريا للكونغرس على مدى العقود القليلة الماضية، لكن السلطة تحولت إلى البيت الأبيض بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالحرب على العراق وتشريع آخر يسمح بالحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر من عام 2001.

وفي هذا الصدد، قال شومر، ان "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين في عامي 1991 و 2002 لاستخدام القوة العسكرية، ما قد يمهد الطريق أمام تصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل/نيسان القادم.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا إلى الأبد، والقيام بذلك يعني أنه يجب علينا إنهاء السلطة القانونية التي أطلقت بالحرب أصلا".

وكان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب قدموا مقترحات لإلغاء التشريعين الساريين منذ أوائل فبراير من العام الماضي.