مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

شفق نيوز- واشنطن

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين، بـ60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتهى في الولايات المتحدة الأمريكية أطول إغلاق حكومي في تاريخها حيث صوت 8 ديمقراطيين لصالح دعم الاتفاق الذي يُموّل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية بالكامل حتى أيلول/سبتمبر المقبل، ولكنه لا يُمدّد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير".

ومساء أمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرب موعد نهاية الإغلاق الحكومي بعد أن توصل مجلس الشيوخ لاتفاق مبدئي بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين لتمديد تمويل الحكومة حتى 31 كانون الثاني/يناير.

وقال ترمب في تصريحات له: "نقترب جدا من نهاية الإغلاق، وستعرفون ذلك قريبا جدا"، مضيفا: "لن نقدم أي أموال إضافية للمهاجرين غير القانونيين، ولن نسمح لهم بالدخول إلى بلادنا".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن التصويت الاختباري الذي جرى سيُعد مؤشرا حاسما على قدرة الحزبين على التوافق، رغم الخلافات العميقة، وربما يُمهد الطريق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأميركي.