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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-05T06:43:33+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد الاتفاق النووي مع إيران

شفق نيوز/ صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح إجراء غير ملزم في المجلس يعارض الدخول في أي صفقة مع إيران تتطرق فقط إلى الملف النووي وإزالة الحرس الثوري الإيراني عن "قائمة الإرهاب".

وحصل التصويت على 62 صوتا موافقا (بينهم 16 من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن)، مقابل 33 صوتا رافضا.

وجاء الاقتراح بناء على اقتراح قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، كجزء من بحث مجلس الشيوخ في قانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة (USICA)  الذي يهدف إلى مواجهة الصين.

وووجه الاقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتفاوضون بشأن مشروع القانون النهائي مع مجلس النواب إلى "الإصرار" على أن التشريع يتضمن لغة تتطلب أي اتفاقية أسلحة نووية مع إيران تتضمن أحكاما "تتناول النطاق الكامل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بما في ذلك الصواريخ والإرهاب والتهرب من العقوبات، ولا يرفع أي عقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، ولا يلغي تصنيفه الإرهابي".

وحسب المعلومات تحول الإجراء إلى محل خلاف في مجلس الشيوخ، حيث حاول بعض الديمقراطيين منع التصويت، إلا أن لانكفورد هدد بعرقلة إجراءات مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون ما لم يضمن التصويت على الإجراء.

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