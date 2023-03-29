مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد لسحب تفويض غزو العراق

شفق نيوز / يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت اليوم الأربعاء على إلغاء إجراء اتخذ عام 2002 أعطى "الضوء الأخضر" لغزو العراق في آذار/مارس 2003.

وبذلك سينهي الشيوخ الأمريكي، تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاماً، وأتاح لرؤساء الولايات المتحدة استخدام القوة في العراق، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "الأمريكيون يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي، وتمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما".

ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات الأمريكية، التي ما يزال هناك حوالي 2500 جندي منها في العراق، بدعوة من الحكومة في بغداد، حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية.

كما سيلغي القرار إجراء اتخذ عام 1991 يفرض عقوبات بسبب حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة.

ويقدر عدد القتلى العراقيين خلال الحرب بمئات الآلاف، كما قتل نحو 5000 جندي أمريكي بعد أن زعمت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش زورا امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.