مجلس الشيوخ الأمريكي يبرىء ترامب

شفق نيوز/ برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس.

وصوت 57 نائبا (من أصل 100) على إدانة ترامب مقابل 43 صوتاً لتبرئته.

رغم ذلك جرى تبرئة ترامب، لأن الإدانة بحاجة إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أي 67 صوتاً.

وتمكن ترامب من الإفلات من الإدانة بعد تأييد كثير من الجمهوريين لتبرئته.

وقدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت، لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.