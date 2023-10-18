مجلس الدولة الفرنسي ينقض قرار حظر التظاهرات الداعمة لفلسطين

شفق نيوز/ قرر مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في فرنسا)، يوم الأربعاء، إبطال قرار حكومي يقضي بمنع تنظيم أي تظاهرة لداعم للشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن مجلس الدولة أصدر قراره ببطلان بحظر التظاهرات الداعمة لفلسطين الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت لجنة العمل من أجل فلسطين، قد قدمت استئنافاً مؤقتاً أمام أعلى محكمة إدارية (مجلس الدولة الفرنسي) لطلب تعليق الحظر المفروض على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الذي أمر به وزير الداخلية جيرالد دارمانين يوم الخميس الماضي.

كانت المحكمة الإدارية قد صادقت على حظر التظاهرة الباريسية يوم الخميس الماضي، لمواجهة "مخاطر مؤكدة لتصدير هذا العنف" على الأراضي الفرنسية و"استئناف الأعمال المعادية للسامية".

ولم يمنع ذلك آلاف المتظاهرين من التجمع، يوم الخميس، 12 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وصل عددهم إلى نحو 3000 شخص، وفقًا لشرطة باريس.