مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر "ردا صارما" على إيران

شفق نيوز/ قرر مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خيار "الرد الصارم" على إيران، وذلك عقب هجومها الصاروخي الذي شنته ليل الثلاثاء، مستهدفة مناطق ومواقع إسرائيلية عدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مجلس الحرب الأمني، قرر تنفيذ رد قاس على الهجوم الإيراني الأخير"، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وأمس الثلاثاء، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ردا على الحملة الإسرائيلية على حزب الله اللبنانية، وتوعدت إسرائيل "برد مؤلم".