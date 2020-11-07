مجلة أميركية تؤشر مساراً "خفياً" قد يبقي ترامب في البيت الأبيض

شفق نيوز/ استطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن التفوق على الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، وقلب نتائج الانتخابات الأميركية الرئاسية، إلا أن هذا لا يعني تحقيق انتصار نهائي.

فبجانب المسار القضائي للطعن في نتيجة الانتخابات، الذي شرع فيه ترامب، فإن الرئيس الأميركي قد يعول على وسيلة أخرى، بحسب مقال في مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، كتبه المحلل الأميركي، غراهام أليسون.

وقال أليسون إنه يتوقع أن يستمر الجدل حول الفائز في الانتخابات الأميركية إلى 6 يناير على الأقل، عندما يتم فتح قوائم أعضاء المجمع الانتخابي في واشنطن.

وأوضح أليسون أن هذا المسار "الخفي" قد تم استخدامه في انتخابات أميركية سابقة، خاصة في انتخابات عام 1876 بين المرشح الديمقراطي صامويل تيلدن، والجمهوري رذرفورد هايس، والتي فاز فيها الأخير.

وكما كان الأمر في الماضي، فإنه سينبغي على كل ولاية تعيين مجموعة من الناخبين للاجتماع في جلسة مشتركة بالكونغرس يوم 6 يناير، حيث يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الأميركية رسميا.

وإذا ما أجريت هذه الممارسات بشكل عادي، فإن الولاية التي فاز بها بايدن من خلال الانتخابات الشعبية، سيقوم مسؤولو الانتخابات فيها بالتصديق على نتائجها عبر أعضاء المجمع الانتخابي الذين ترسلهم الولاية.

لكن يمتلك المشرعون الخاصون للولاية، السلطة الدستورية كي يخلصوا إلى أن الانتخابات الشعبية قد تم التلاعب بها وإفسادها، وبالتالي يقومون بالاعتراض عبر أعضاء المجمع الانتخابي.

وهذا يعني في تحليل أليسون، أنه في حال اندلاع هذا النزاع، فإن رئيس مجلس الشيوخ - حاليا هو نائب الرئيس مايك بنس- يتمتع بسلطة نهائية لقبول أو رفض التصديق على النتائج، وهنا على الأرجح سيختار بنس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيتوجه الديمقراطيون للمحكمة الدستورية للطعن في قراره.

وحتى الآن حصل ترامب على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصل بايدن على 253 صوتا من دون احتساب ولاية أريزونا التي أعلنت وكالة أسوشيتد برس وشبكة فوكس نيوز فوز بايدن بها.

و لا يزال الفرز مستمرا في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها بايدن على ترامب بفارق 28 ألف صوت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم إعلان مزيد من النتائج، السبت، خاصة من مقاطعة أليغاني.

وقال ترامب في تغريدة، السبت، إن أصواتا "غير قانونية" غيرت النتائج في ولاية بنسلفانيا التي يتأخر فيها حاليا عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 28 ألف صوت.

وأضاف ترامب: "عشرات آلاف الأصوات غير القانونية تم استلامها بعد الثامنة من يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات".

وتابع "مئات آلاف الأصوات لم يسمح بمراقبتها.. هذا كان من شأنه تغيير نتائج الانتخابات في عدد من الولايات من بينها بنسلفانيا".