شفق نيوز/ قالت مجلة The American Conservative الأمريكية، إنه في ضوء أزمة الطاقة التي اندلعت في "العالم القديم"، فإن أوروبا مثل "الشخص المريض الذي يهدد بفصل نفسه عن معدات دعم الحياة".

ونقلت تصريحا لجورج فريدريش، رئيس شركة Gasag، إحدى أكبر شركات توريد الغاز في أوروبا، بأن السكان الألمان سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء من خلال البدء في صعود الدرج.

وقال في تموز /يوليو: "يمكن للشباب والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية أن يتغلبوا على الشتاء بارتداء سترتين وصعود السلالم"، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في المنازل يجب ألا تتجاوز 18 درجة مئوية.

وحذر بيتر لوتز، رئيسWiesbaden Netz، وهي شركة شبكات تزود 170 ألف مستهلك بالكهرباء، من أن ألمانيا قد تواجه انقطاع التيار الكهربائي وانهيار شبكات الكهرباء بسبب السخانات الكهربائية.

,تقول The American Conservative إن أزمة الطاقة الحالية لا يمكن أن تؤدي فقط إلى مشاكل خطيرة في الصناعة الألمانية، ولكن أيضًا إلى توترات اجتماعية واسعة النطاق. وفقًا لأحدث البيانات، يُجبر المواطن الألماني على دفع 3240 يورو مقابل المرافق. هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام. لكن سرعان ما ينتظر الألمان زيادة جديدة في الأسعار. اعتبار من أكتوبر/تشرين الأول، قد تزيد فواتير الخدمات العامة للألمان بمقدار ألف يورو.

وتلخص المجلة، لكن النخبة العولمة لا تبالي بهذا الأمر.

في وقت سابق، قال الاقتصادي النمساوي رالف شيلهامر، في مقال بعنوان "الانتحار الوطني الألماني" لمجلة "سبايكيد"، إن النخبة الألمانية المهووسة بالبيئة تضحي بالطاقة والأمن الغذائي لأجندة المناخ. كتب شيلهامر: "ألمانيا تتجه نحو الهاوية".

,واجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا في التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني - الأقوى في الاتحاد الأوروبي.