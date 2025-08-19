"مجزرة" بحق مصلين داخل مسجد في نيجيريا

شفق نيوز- أبوجا

قُتل ما لا يقل عن 27 شخصاً وأصيب آخرون في نيجيريا، يوم الثلاثاء، بعدما اقتحم مسلحون مسجداً في ولاية كاتسينا شمالي البلاد أثناء صلاة الفجر.

وذكر شهود عيان، أن "مسلحين أطلقوا النار داخل مسجد بينما كان المسلمون متجمعين للصلاة فجراً في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي".

ووقّعت السلطات الفيدرالية والمحلية مراراً اتفاقات سلام مع الجماعات المسلحة، لكن تم تكرار خرقها لعدة مرات، فيما لم تُبرم الحكومة المحلية في مالومفاشي حيث وقع الهجوم، أي اتفاق.

وارتفعت معدلات هجمات المسلحين في ولاية كاتسينا، حيث من المرجح أن تستمر هذه الجماعات في استغلال الثغرات الأمنية على المدى القصير.