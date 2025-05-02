مجدداً.. أمريكا تلوح بالانسحاب من محادثات السلام في أوكرانيا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن واشنطن ستنسحب من محادثات السلام في أوكرانيا "إذا لم يتم إحراز تقدم فيها"، مشيرة إلى أن الأمور لم تصل إلى "هذه النقطة بعد".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي، إن "واشنطن ستنسحب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا إذا لم تحرز تقدما لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وأضافت بروس: "إذا قررت الولايات المتحدة التراجع عن دور الوساطة في محادثات أوكرانيا، فإن ذلك لا يعني التخلي عن مساعي وقف إطلاق النار".