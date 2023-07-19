مجدداً.. إسرائيل تقصف دمشق

شفق نيوز/ أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق، فجر اليوم الاربعاء، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد شهود عيان، سماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة دمشق قالوا إنها ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لقصف إسرائيلي.

وقال مصدر عسكري سوري رسمي إنه "في حوالي الساعة 12:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وتابع المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".