مجدداً.. تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال أحد علمائها

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، يوم الأربعاء، اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم اسرائيلي.

وأشار بيان مشترك للشاباك والشرطة الى "اعتقال فلاديمير فارهوفسكي (35 عاما)، من سكان بيتح تكفا، الذي كان يؤدي مهام مختلفة لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية"، وفقاً لما نشرته وسائل اعلام عبرية.

وتابع البيان، "وافق فارهوفسكي على تنفيذ مهمة تصفية عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار، وجهز نفسه بالسلاح لهذا الغرض.

وأول أمس الإثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، "تم اعتقال إسرائيليين اثنين من رامات غان شمال تل أبيب بتهمة التخابر مع إيران".

وذكر موقع والا العبري، أن "جهاز الشاباك و وحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة، أحبطا محاولة إيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، حيث تم اعتقال زوجين من رمات غان على صلة بأجهزة المخابرات الإيرانية".